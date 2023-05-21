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Rusya’dan G7 Zirvesi’ne tepki: İğrenç pasajlarla dolu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da düzenlenen G7 toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
Rusya’dan G7 Zirvesi’ne tepki: İğrenç pasajlarla dolu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Japonya’da sona eren G7 toplantısına dair bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “G7 toplantısı sona erdi. Toplantının ana sonucu, Rusya ve Çin karşıtı iğrenç pasajlarla dolu bir dizi bildiri oldu. Böylece, G7 etkinliği bir kez daha uluslararası ilişkilerde ayrım çizgileri çizmeyi amaçlayan siyasi kararlarla sonuçlandı. G7 bir zamanlar üyelerinin küresel gündemdeki çeşitli konulara ilişkin tutumlarını koordine ettiği bir birlikti. Ancak şimdi geri dönülmez bir şekilde yozlaştı. Anglosaksonların öncülüğünde küresel istikrarı baltalayan yıkıcı girişimler için bir kuluçka merkezi haline geldi. Bunlar daha sonra NATO, Avrupa Birliği ve Washington uydularından oluşan Amerikan yanlısı kalabalığa dayatılmaktadır” denildi.

“KÜRESEL SORUNLARIN ŞİDDETLENMESİNE NEDEN OLUYOR”

Bakanlık G7nin küresel sorunların daha da şiddetlenmesine neden olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “G7 ülkeleri, Rusya ve Çin ile ilişkilerin gelişmesini engellemek için Batılı olmayan devletleri kendi yanlarına çekmek amacıyla onlarla flört etmekten çekinmiyor. Ancak G7’nin küresel sorunların şiddetlenmesinde önemli bir faktör olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

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