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Rusya’nın Ukrayna’daki başarısızlığı, Putin’in müttefiklerini birbirine düşürdü

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Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararıyla dünyada tepki çeken Rusya'nın Donetsk’in stratejik Lyman kentinden geri çekilmesi Rusya içinde orduya tepkileri artırdı.
Rusya’nın Ukrayna’daki başarısızlığı, Putin’in müttefiklerini birbirine düşürdü

Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak ettiğini açıklamasından hemen sonra Rus ordusunun Ukrayna askerlerinin kuşattığı Donetsk'in Lyman kentinden geri çekilmesi Kremlin'le müttefiklerini karşı karşıya getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katıldığını önceki gün Moskova’da düzenlenen törenle ilan etmişti. Dünyada tepkilere yol açan ilhak ilanının öncesinde, uzun süredir Rus kontrolünde olan stratejik Lyman kentinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığı bildirilmişti.

UKRAYNA ORDUSU BİRÇOK YERİ GERİ ALDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün Lyman şehrine girdiğini ve kente Ukrayna bayrağını astığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı da “Kuşatma tehdidinin oluşması nedeniyle müttefik birlikler, Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yerlere çekildi” açıklamasını yaptı.

Ukrayna ordusunun son haftalarda ülkenin doğusundaki birçok yeri Rus ordusundan geri almasıyla Rusya içinde başlayan gerilim, son gelişmeyle daha da büyüdü.

PUTİN’İN MÜTTEFİKLERİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Rusya lideri Putin'e en yakın isimlerden biri olan ve Ukrayna'ya savaşçılarını da gönderen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusunu “yetersizlikle” suçladı ve “Yetersiz general utancını kanla temizlemesi için cepheye gönderilmeli” dedi. Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'da nükleer silah kullanması gerektiğini de söyledi.

Putin'e yakın isimlerden biri olan ve Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu'nun arkasındaki isim olarak da tanınan oligark Yevgeni Prigozin de, Rus komutanları sert sözlerle hedef alarak “Bu çöp parçalarını ellerinde silahlarla çıplak ayakla cepheye gönderin” dedi.

Rus ordusunun son dönemde sahada yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ordu ve Kremlin içinde eleştirilerin arttığı belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda birçok yeri kaybetmesi üzerine Putin, geçen ay sonunda Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmişti. Bu adım birçok ülkenin yanı sıra Rusya'nın müttefikleri Çin ve Hindistan'ın da tepkisini çekmişti.

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