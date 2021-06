İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ancak son iki yıldır pandemi nedeni ile gerçekleşemeyen Çocuk Şölenini hatırlatarak, bu günlerin geçeceğine inanç belirtti, yeniden bir arada olmayı temenni etti.

Dünya Çocuk Günü mesajının devamı şöyle; “Gözleri pırıl pırıl bakan, kalbi her zaman iyilik için çarpan, kötülüğü her şartta bertaraf etmeyi başaran, güzel çocuklarım. Bu yıl da sizden ayrıyız. Sizin o muhteşem gösterilerinizi, eğlenceli anlarınızı görmeyi çok özledim.

Lakin her yıl büyük bir heyecanla beklediğiniz, bizlerin ise sizlerin heyecanına ortak olmak için sabırsızlandığımız 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinliğimiz, Covid-19 salgını nedeniyle ne yazık ki bu yıl gerçekleşemiyor. Ama her ne olursa olsun; yaşam enerjiniz, heyecanınız, mutluluğununuz, başarınız hep var olsun. Güzel çocuklarım;Ben bir ağabeyiniz olarak, her zaman sizlerin yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. Sizler, geleceğimizi şekillendirecek, dünyamızı daha iyi bir konuma kavuşturacak olan en kıymetli varlıklarımızsınız. Bu vesileyle dil, din, ırk ve tüm ayrıcalıklar fark etmeksizin ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının da Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor, onları sevgiyle kucaklıyorum.”