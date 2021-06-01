  • BIST 1.425
  • Altın 522,156
  • Dolar 8,5031
  • Euro 10,3956
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

Sadıkoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınladı

» »
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “geleceğimizi şekillendirecek, dünyamızı daha iyi bir konuma kavuşturacak olan en kıymetli varlıklarımızsınız’ diyerek çocukların önemine işaret etti.
Sadıkoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ancak son iki yıldır pandemi nedeni ile gerçekleşemeyen Çocuk Şölenini hatırlatarak, bu günlerin geçeceğine inanç belirtti, yeniden bir arada olmayı temenni etti.

Dünya Çocuk Günü mesajının devamı şöyle; “Gözleri pırıl pırıl bakan, kalbi her zaman iyilik için çarpan, kötülüğü her şartta bertaraf etmeyi başaran, güzel çocuklarım. Bu yıl da sizden ayrıyız. Sizin o muhteşem gösterilerinizi, eğlenceli anlarınızı görmeyi çok özledim. 
Lakin her yıl büyük bir heyecanla beklediğiniz, bizlerin ise sizlerin heyecanına ortak olmak için sabırsızlandığımız 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinliğimiz, Covid-19 salgını nedeniyle ne yazık ki bu yıl gerçekleşemiyor. Ama her ne olursa olsun; yaşam enerjiniz, heyecanınız, mutluluğununuz, başarınız hep var olsun. Güzel çocuklarım;Ben bir ağabeyiniz olarak, her zaman sizlerin yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. Sizler,  geleceğimizi şekillendirecek, dünyamızı daha iyi bir konuma kavuşturacak olan en kıymetli varlıklarımızsınız. Bu vesileyle dil, din, ırk ve tüm ayrıcalıklar fark etmeksizin ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının da Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor, onları sevgiyle kucaklıyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dipkarpaz - Zafer Burnu arasında bulunan Şelenoz mevkiinde yangın çıkt26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:16
  • Özçınar: Ülke genelinde yaklaşık 50 ton portakal ücretsiz dağıtılacak25 Mayıs 2021 Salı 14:03
  • İskele Kalecik'te kaza, 1 yaralı24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:53
  • Karpaz'da kazada 1 kişi ağır yaralandı23 Mayıs 2021 Pazar 17:17
  • Ataoğlu: Karpaz’da çöplerimizi doğaya bırakarak kaçtık23 Mayıs 2021 Pazar 11:59
  • İskele Ötüken’de uyuşturucu… 1 tutuklu23 Mayıs 2021 Pazar 08:30
  • O yolun bir bölümü kapatılacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:05
  • İskele’deki Tören Atatürk Anıtı Önünde Düzenlendi19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:09
  • Telefon ve internet hizmeti kesilecek!18 Mayıs 2021 Salı 22:01
  • İBT, Bayrama Özel Şarkı ve Şiir Gecesi Düzenledi18 Mayıs 2021 Salı 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti