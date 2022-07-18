Sadıkoğlu: Bayrağımızın Işıklandırılması Benim İçin Büyük Gurur

YARIM ASIR SONRA…

İSKELE BELEDİYESİ, 20 TEMMUZ ÖNCESİ ERGAZİ KÖY HALKINA SÜRPRİZ YAPTI

ERGAZİ KÖYÜ’NDE BULUNAN ARNO TEPESİ’NDEKİ AY YILDIZLI BAYRAK IŞIKLANDIRILDI

SADIKOĞLU: “BAYRAĞIMIZIN IŞIKLANDIRILMASI BENİM İÇİN DE BÜYÜK GURUR”

ŞAHKIN: “KÖY HALKIM ADINA BAŞKAN SADIKOĞLU’NA TAŞEKKÜR EDERİZ”

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde Rumlar’a karşı gösterilen direnişi sembolleştirmek, Rum’a karşı Türk’ün var olduğunu göstermek için Ergazi Köyü’nde yaşayan ve mücadeleler sırasında Takım Komutanı olan Hasan Hüseyin Aykulu, Kadir Gülcan ve Fuat Tansu ile Bölük Komutanı Fikret Yağcıoğlu ve mücahitler tarafından 1972 yılında Avro Tepesi’ne o dönemin şartlarında, taşların kireçle boyanarak yapıldığı yaklaşık 15 metre çapındaki AY YILDIZLI BAYRAK, 50 yıl sonra, ışıklandırıldı. İskele Belediyesi tarafından led ışıklarla dönemin şartlarına uygun hale getirilen ay yıldızlı bayrağın ışıklandırılması köy halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. 20 Temmuz öncesi ışıklandırılarak devreye giren Ay Yıldızlı bayrak, köy halkına da büyük bir sürpriz oldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaptığı açıklamada, Arno Tepesi’ndeki bayrağın ışıklandırılmasının kendisi için de büyük bir gurur olduğunu ifade etti, 1972 yılında ay yıldız bayrağı Arno Tepesi’ne nakış gibi işleyen, Hasan Hüseyin Aykulu’yu Kadir Gülcan’ı, Fikret Yağcıoğlu’nu ve tüm mücahitleri rahmetle andı.



İSKELE BELEDİYESİ, 20 TEMMUZ ÖNCESİ ERGAZİ KÖY HALKINA SÜRPRİZ YAPTI



Siyaset arenasında iz bırakan, ülke tarihinin en önemli kararlarına imza atan iki önemli isim 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ile Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Hakkı Atun’un doğup büyüdüğü köy olan, 1972-1974 yılları arasında Kıbrıs olayları sırasında önemli mücadelelerin verildiği Ergazi Köyü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı öncesi önemli bir sürprizle karşılaştı. 1972 yılında Ergazi Köyü’nde verilen mücadeleler sırasında takım komutanı olan Hasan Hüseyin Aykulu, Kadir Gülcan ile Fuat Tansu ve Bölük Komutanı Fikret Yağcıoğlu ile mücahitler tarafından Arno Tepesi’ne yapılan Ay yıldızlı bayrak, 17 Temmuz itibari ile ışıklandırıldı.

İskele Belediyesi İnşaat Birimi’nin katkılarıyla 230 metre Neon Led, 2 adet 545watt güneş paneli, 1 adet 3kW inverter ve 2 adet 200Ah akü kullanılarak devreye koyulan ay yıldızlı bayrağın görüntüsü, görülmeye değer.

ŞAHKIN: “KÖY HALKIM ADINA BAŞKAN SADIKOĞLU’NA TAŞEKKÜR EDERİZ”

1972 yılında taşların kireçle boyanarak yapıldığı ay yıldızlı bayrağın ışıltılı hali, köy halkına büyük bir gurur yaşattı. Köy halkı adına konuşan Ergazi Köyü Muhtarı Mehmet Şahkın, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, köy halkına yaşattığı gurur ve mutluluk için teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “KKTC İLELEBET YAŞAYACAK, BAYRAĞIMIZ GURURLA DALGALANACAK”



Ergazi Köyü’nde bulunan Arno Tepesi’ndeki ay yıldızlı bayrağın ışıklandırılmasını 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı öncesinde devreye koyduklarını ve Ergazi Köyü halkına armağan ettiklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bayrağın ışıklandırılmasında emeği geçen personelini tebrik etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve ay yıldızlı bayrağımız gururla dalgalanmaya devam edecek diyen Başkan Sadıkoğlu, ay yıldızlı bayrağın, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü olduğuna dikkat çekti, bir süredir gündemlerinde olan bayrağın ışıklandırılması sürecinde kendilerine inanan Ergazi Köy Muhtarı ve halkına teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu, 50 yıl önce Ergazi Köyü’nün Takım Komutanı olan Hasan Hüseyin Aykulu, Kadir Gülcan ile Fuat Tansu’yu ve Bölük Komutanı Fikret Yağcıoğlu ile mücahitleri rahmet ve minnetle andı.