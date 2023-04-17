İskele Belediyesi’nde gelenek bir kez daha bozulmadı. Yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımız, İskele Belediyesi’ndeki yerlerini aldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile sohbet etme imkanı da bulan çocuklar, kendilerine verilen armağanlarla da mutlu oldular.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bugün koltuğunu çocuklara devretti.

Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve Maarif Anaokulu’ndan gelen çocukların her birinin tek tek oturduğu İskele Belediye Başkanlığı, yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımıza emanet edildi.

Sadıkoğlu: Çocuklar bizim umudumuz

Sadıkoğlu kendisini ziyaret eden çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Sizler bizim umudumuzsunuz diyen Başkan Sadıkoğlu, kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneğin bozulmadığı İskele Belediyesi’nde başkanlık koltuğu çocuklara devredildi. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık ile Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Ferda Pırlanta’nın eşlik ettiği çocuklar Gülten Yenigün, Mete Sergen, Hira Aydemir, Devlet Hosiyev, Sedat Şöferoğlu ve Yağmur Ayçiçek tek tek İskele Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Her birinin can kulağı ile dinlediği Başkan Sadıkoğlu kendisini ziyaret eden çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Sizler bizim umudumuzsunuz diyen Başkan Sadıkoğlu, kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaptı.