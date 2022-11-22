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Sadıkoğlu: “Sizler İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

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Bekirpaşa Lisesi Öğrenci Konseyi, Başkan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Sadıkoğlu: “Sizler İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için tüm imkanları ile İskele Belediyesi sınırlarındaki okullara destek olan iskele Belediyesi’nin katkıları devam ediyor. Eğitime yatırım, geleceğe yatırım anlayışıyla her zaman ve her şartta, çocukların, gençlerin, öğretmenlerin kısacası okulların yanında olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu bu kez Bekirpaşa Lisesi Öğrenci Konseyi ziyaret etti.

 

KONSEY ÜYELERİ, OKULLARI İLE İLGİLİ TALEPLERİNİ İLETTİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Bekirpaşa Lisesi Müdürü Ergin Ersoy ve beraberindeki Bekirpaşa Lisesi Öğrenci Konseyi’ni makamında kabul etti.  Konsey Başkanı Ahmet İskender ve üyeler, Başkan Sadıkoğlu’na, okullarıyla ilgili taleplerini iletti. Bekirpaşa Lisesi’ne yaptığı katkılardan dolayı okul adına teşekkürlerini sunan gençler, İskele Belediyesi’ni her zaman ve her şartta yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

 

SADIKOĞLU: “SİZLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kabuldeki konuşmasında, bir kez daha gençlerin, ülke geleceği için önemine dikkat çekti. Bir toplumu daha ileriye taşıyacak olanların gençler olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak gençlere daha iyi imkanlar sunmak için çalışacağını vurguladı. Eğitime yatırımın; gençlerin daha ileriye daha başarılı işler yapabilmesi için geleceğe yatırım olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Bekirpaşa Lisesi Öğrenci Konseyi’ni tebrik etti.

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