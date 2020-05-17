Sadrazamköy’de de yangın var…

Tepebaşı ve Gönendere’de yangınlar devam ederken bir yangın haberi de Sadrazamköy’den geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre Sadrazamköy-Koruçam arasında öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Yangın kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüdü. İtfaiye ekipleri ve köylüler yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çok sayıda zeytin ağacı kül oldu.

Öte yandan Türkiye’den yangınlara müdahale etmek için helikopter geliyor.