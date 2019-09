Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün

En önemli konulardan biri damar sağlığıdır. Damar sağlığı yerinde olan bireyin kan dolaşımı da sağlıklı olacaktır. Bu nedenle, doymuş yağ asitleri tüketimi kontrol altına alınmalı (tereyağı, krema gibi), pişirme yöntemlerine dikkat edilmeli (kızartmadan kaçınılmalı), basit şeker (kek, kurabiye, sofra şekeri gibi) tüketiminden uzak durmalı, taze sebze ve meyve tüketimi (öne çıkanlar acı kırmızı biber, portakal ve diğer turunçgiller, kök zencefil) artırılmalıdır. Damar sağlığını koruyabilmek ve geliştirebilmek için omega-3 yağ asitlerinin alımına da dikkat edilmelidir. Bu amaçla, her hafta en az bir gün balık tüketmenizi, bir öğünde yoğurdunuza keten tohumu eklemenizi, bir öğünde de 2 yemek kaşığı kuinoa ve chia tohumu tüketmenizi öneririm. Damar sağlığını koruyan bir diğer besin ögesi de C vitaminidir. C vitamininden en zengin besinler kuşburnu, maydanoz ve turunçgillerdir. Damar sağlığı açısından öne çıkan bir diğer besin ögesi de magnezyumdur. Magnezyumdan zengin besinler badem, ceviz, fındık (gün içinde birini tercih edip cevizden 2 adet, badem ya da fındıktan 6 adet tüketiniz), kurubaklagiller, koyu yeşil yapraklı besinler ve tam tahıllı besinlerdir. Damar sağlığı açısından çok kıymetli bir besin ögesi de folik asittir. Folik aside ulaşılabilecek kıymetli besinler brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak ve lahanadır.