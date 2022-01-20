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Sahte Dolara Dikkat

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Dolara Dikkat

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

19.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan 20 adet sahte ABD Dolarını, bir döviz bürosuna vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

 

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları;

MB72598115D, JG67250628A, MB62578446D, MB37569150J, MB62545121B, MB62544807B, MB62545110B, MB72597826D, MB72597837D, MB72597616D, MB72597989D, MB72597899D, MB37568736J, MB72598058D, MB72597897D, MB72597669D,     MB72597971D,      MB37522414J,     MB62556446C ve   MB62556222C                      

sahte-dolar-20.01.2022.jpg

            Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

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