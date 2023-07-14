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Sahte para zanlısı mahkemeye çıkarıldı

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Sahte para zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Sahte para zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Sahte Parayı Tedavüle Sürme suçundan tutuklanan zanlı Necdet Altun mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Necdet Altun’un "Sahte Parayı Tedaviye Sürme" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Saray Gazinosuna Lefkoşa'da sakin Necdet Altun’un tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 500 Euro banknotu gazinodaki kasiyer görevlisine adına düzenlenen üye kartına yatırmak için verdiği esnada görevli kasiyerin parayı kontrol amaçlı para sayma makinesinden geçirdiğinde paranın geçmediğini ve sahte olabileceğinden şüphelenmesi üzerine polise bilgi verdiğini anlattı. Polis, zanlının Lefkoşa Adli şubeye sevk edildiğini ve soruşturmada bahse konu parayı aynı gün Surlar içinde tanımadığı bir şahıstan 13.000 TL karşılığında aldığını ve paranın sahte olduğunu bilmediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlının ikametgahında bir arama yapılıp, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını anlattı. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu, emare olarak alınan 500 Euro değerindeki banknot paranın Polis Genel Müdürlüğünde bulunan belge inceleme uzmanlarına teslim edilip, Uzmanlık Raporu beklendiğini ve zanlının Türkiye vatandaşı olup ülkemizde 3 Temmuz 2023 tarihine 60 günlük turist vizesi ile geldiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni başlamış olup zanlının serbest kalması halinde tahkikatımıza etki etme olasılığı olduğundan bu bağlamda zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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