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Sahte paraya dikkat!

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Sahte paraya dikkat!
Sahte paraya dikkat!

Lefkoşa’da dün akşam M.A.A.A (E-20); tasarrufunda bulundurduğu “B099348659’’seri numarası içeren 2 adet sahte 200 TL’lik banknotu bindiği ticari taksi şoförüne vererek sahtekarlıkla para temininde bulundu.

 140 TL’lik taksi ücreti için sahte 200 TL’lik banknotlardan birini verip para üstü olarak 60 TL üst, ikinci 200 TL’yi de bozdurmak için verip dört adet 50 TL’lik alan şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

 
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