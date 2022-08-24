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Şair Özyanıklar, kitabından elde ettiği geliri KHYD’ye bağışladı

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Şair Özyanıklar, kitabından elde ettiği geliri KHYD’ye bağışladı
Şair Özyanıklar, kitabından elde ettiği geliri KHYD’ye bağışladı

Şiirlerini “Sen Benim Şiirimsin” adlı şiir kitabında toplayan öğretmen Sercan Özyanıklar, kitabın satışından elde ettiği 2 bin 16 TL’yi Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağışladı.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, Özyanıklar, dernek merkez ofisine giderek, hem satıştan elde ettiği 2 bin 16 TL geliri, hem de 120 adet şiir kitabını derneğe bağışladı.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, “Güzel yürekli Sercan kızım, büyük bir duyarlılıkla şiir kitabının ve kitabın satışından elde ettiği gelirin bağışına devam etmekte ve hastalarımızın elzem ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkı koymaktadır. Kendisini yürekten kutluyor, teşekkür ediyor ve sağlık bereketinde bir hayat diliyorum” dedi.

Özyanıklar ise “Tek bir hastaya bile şifa olmuşsam ne mutlu bana” şeklinde konuştu.

Özyanıklar ayrıca, şiirseverlerin kitabını Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yanı sıra Deniz Plaza, Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, ve Galeri Kültür’den satın alabileceklerini de belirtti.

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