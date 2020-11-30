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Seçim sonuçlarıyla mücadele için 2.5 milyon dolar bağış yapan Trump destekçisi: Paramı geri verin

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Seçim sonuçlarıyla mücadele için 2.5 milyon dolar bağış yapan Trump destekçisi: Paramı geri verin
Seçim sonuçlarıyla mücadele için 2.5 milyon dolar bağış yapan Trump destekçisi: Paramı geri verin

ABD'de seçim sonuçlarıyla "mücadele etmesi için" bir kampanyaya 2.5 milyar dolar bağış yapan Trump destekçisi, parasını geri istediğini ifade etti. 

Kuzey Carolinalı iş insanı Fredric Eshelman, bağışı 7 farklı anahtar eyalette sahte oyları ortaya çıkarmak için davalar açacağı sözü veren Trump yanlısı True the Vote grubuna yaptığını ifade etti. 

Bloomberg'in aktardığına göre True The Vote, geçen hafta yasal süreçle ilgili kampanyasına son verdi ve telefonlara dönüş yapmamaya başladı. Eshelman, Texas merkezli gruptan davacı oldu.

Eshelman, True The Vote'un davadan vazgeçmesi durumunda 1 milyon doları geri vermeyi teklif ettiğini, ancak kendisinin bağışladığı paranın tamamını istediğini ifade etti.

Trump'ın sahte oyların sayıldığıyla ilgili iddiaları şu ana kadar sonuç vermedi. ABD lideri açtığı davalardan 36'sını kaybederken sadece 1 tanesini kazandı. Wisconsin'de yapılan tekrar sayımda Joe Biden'ın zaferi tasdik edildi. Michigan ve Pennsylvania'da Trump'ın zaferi resmileştirildi.

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