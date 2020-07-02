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Senegal, AB ülkelerine hava sınırlarını açmayacağını duyurdu

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Senegal, AB ülkelerine hava sınırlarını açmayacağını duyurdu
Senegal, AB ülkelerine hava sınırlarını açmayacağını duyurdu

Senegal, mütekabiliyet ilkesi gereği Avrupa Birliği ülkelerine hava sınırlarını açmayacağını duyurdu.

Senegal Turizm ve Hava Ulaştırmacılığı Bakanı Alioune Sarr, bakanlığın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Senegal’i uluslararası uçuş yasaklı ülkeler listesine koyan AB ülkelerine Dakar yönetiminin mütekabiliyet ilkesini uygulamaya koyacağını belirtti.

Sarr, bazı Avrupa ülkelerinde bir günde 100’den hatta bazen 1000’den fazla ölüm görüldüğünü hatırlatarak, “Afrika ülkeleri pandemiyi çok daha hafif geçiriyor.” ifadesine yer verdi.

Hava ulaşımında anlaşmaların tam mütekabiliyet ilkesi uyarınca tanımlandığını kaydeden Sarr, “Afrika ülkelerinin damgalanması kabul edilemez, AB’ye mütekabiliyet ilkesini uygulacağız.” ifadesini kullandı.

Bakan Sarr, riskli ilan edilen destinasyonların aynı şekilde karşılık vereceğini dile getirdi.

Senegal’in hava sınırlarını açtığını duyurmasının ardından Türk Hava Yolları, Fas Hava Yolları gibi birçok şirketin ülkeye uçuş başlatma talebini sunduğunu vurgulayan Sarr, uçuşların gerekli önlemler alınarak tedricen başlayacağını ifade etti.

Senegal, 15 Temmuz’dan itibaren hava sınırlarını tüm dünyaya açacağını duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kapalı olan Avrupa sınırları, 1 Temmuz itibari ile Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Montenegro, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a açılmıştı.

Gabon hükümeti de AB’nin “güvenli ülkeler” listesinde yer almamasının ardından, mütekabiliyet ilkesi gereki birliğe üye 27 ülkeden gelen turistlere vize verilmeyeceğini ilan etmişti.

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