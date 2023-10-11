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Şenkul, Girne'deki Trafik Düzenlemelerini Rakamlarla Değerlendirildi

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda trafik düzenlemelerinin etkilerini rakamlarla açıkladı.
Şenkul, Girne'deki Trafik Düzenlemelerini Rakamlarla Değerlendirildi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda trafik düzenlemelerinin etkilerini rakamlarla açıkladı.

Murat Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Sadece Işıklı kavşak düzenlemesi ile trafik sorununu çözemeyeceğimizi elbette biliyoruz ama;

Çember ve ışıklı kavşak geçiş sürelerini sizinle paylaşıp bu düzenlemenin neye katkı yaptığını rakamlarla da anlatmak istiyoruz.

Birinci rakam eski ikinci rakam ise bugünün verisi:

Yeni liman çemberi ile Hirondel arası sabah saat 07.45

-15 dakikadan 8.5 dakikaya

Dr.Fazıl Küçük ile Hirondel arası sabah saat 07.45

-12 dakikadan 5.5 dakikaya

Ziya Rızkı çemberi ile Hirondel arası sabah saat 07.45

-11 dakikadan 6.5 dakikaya

Bu veriler sabah saat 07.45 için geçerli, gün içinde süre değişiklikleri oluyor ama günün her saati Hirondel geçiş süresi eskiye göre çok daha iyi.

Şuan henüz kameralı sistem devrede değil, biz sürekli yoğunluğa göre ayarlama yapıyoruz.

Kameralı sisteme geçince bir miktar daha iyileşme bekliyoruz.

Bizim yapmaya çalıştığımız trafiği disipline edip trafikte adaleti sağlamak çünkü çemberlerde

ne yazık ki resmen zorbalık hakim olmuş, saygılı ve kurallara uyan insanların cezalandırıldığı bir duruma dönüşmüştü.

Bu verileri paylaşmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz çünkü ülkemizde iyiye evrilen herşeyi kötülemeyi, Umutsuzluğu körüklemeyi görev edinmiş bir kitle var.

Yazdığımız verilerin aksini iddia eden uzman kişiler buyursun gelsin rakamlarını, verilerini bizim ile paylaşsın, birlikte değerlendirelim.

Girne’de şuan itibarı ile bu kentle yatıp bu kentle kalkan 600 kişilik bir ekip var.

Klavye başına geçip çalışanlarımın emeklerini yok sayacaklarını ve benim de buna sessiz kalacağımı zannedenler çok yanılır.

Bilimsel her türlü veriyi ve öneriyi dinlemekten mutluluk duyacağımızın da bilinmesini istiyorum."

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