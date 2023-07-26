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Şenkul: Gölgesinde oturacağımız ağaç bile kalmadı, hala verme derdindesiniz

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"Koskoca şehirde vatandaşın denize girebileceği ender kamusal alanlardan biri olan Kervansaray plajını Girne Belediyesinden alıp birilerine vermeye çalışanlara mesajımız nettir."
Şenkul: Gölgesinde oturacağımız ağaç bile kalmadı, hala verme derdindesiniz

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, koskoca şehirde vatandaşın denize girebileceği ender kamusal alanlardan biri olan Kervansaray plajını, Girne Belediyesi’nden alıp birilerine vermeye çalışanlara mesajlarının net olduğunu söyleyerek, Bakanlar Kurulu kararı alındığını hatta bu kararda parsel numarasının yanlış yazıldığını da bildiklerini belirtti.

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İşte açıklamanın tamamı;

Koskoca şehirde vatandaşın denize girebileceği ender kamusal alanlardan biri olan Kervansaray plajını Girne Belediyesinden alıp birilerine vermeye çalışanlara mesajımız nettir.

Bakanlar kurulu kararı aldığınızı ve parsel numarasını yanlış yazdığınızı biliyoruz.

Fotoğrafta işaretli Girne Belediyesine ait parseli bizden yani vatandaştan alıp birilerine verme niyeti olan her kim ise VAZGEÇSİN.

Okumadan kararlara imza atan bakanları da uyarıyoruz:

91/15 numaralı parsel Girne Belediyesinin yani halkın kullanımındadır.

Bu konuda atacağınız her adıma karşı yasal yollara başvuracağımızı hükümet üyeleri ve iktidar ortakları iyi bilsin.

Burayı halkın elinden almaya çalışan yatırmcı da bilsin ki, tek bu parsele değil civarında yapacağı herhangi bir yatırıma ben başkan olduğum sürece izin ALAMAZ.

Hotel yapacaksanız yapın, buyurun plajı da halkla birlikte kullanın dememize rağmen bir bakanlar kurulu kararı marifeti ile bu işi çözeceğini zannedenlere ve hükümete sesleniyorum:

Hade buyurun Belediyenin plajını alıp özele verin.

Bugüne kadar merkezi idareye karşı tüm zıtlıklarımıza rağmen tek bir saygısızlık etmedim ama yeter:

Hodri meydan efendiler, bu yönde aracılık eden kim ise, bakanlar kuruluna getirsin 3 parti Başkanı ve Bakanlar da imzalasın bu kararı da görelim.

Sevin be bu ülkeyi biraz, gölgesinde oturacağımız ağaç bile kalmadı, hala verme derdindesiniz.

#hodrimeydan

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