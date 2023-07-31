  • BIST 7.216,96
  • Altın 1696.334
  • Dolar 26.9537
  • Euro 29.6357
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAYapay zeka, 2030’a kadar 4 mesleğe egemen olacak

Şenkul: Göreve geldiğimizden beri yaptığımız mücadele sonuç vermeye başladı

» »
Şenkul: Göreve geldiğimizden beri yaptığımız mücadele sonuç vermeye başladı
Şenkul: Göreve geldiğimizden beri yaptığımız mücadele sonuç vermeye başladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, Girnelilere önemli üç konuda bilgi verdi.

Şenkul, “Göreve geldiğimizden beri yaptığımız mücadele ciddi sonuçlar vermeye başlamıştır” dedi. İşte o paylaşım şöyle:

 “İyi akşamlar Girne, önemli olduğunu düşündüğüm 3 konuda kısa bilgi paylaşımları yapmak istiyorum.

 Yanlış Park Cezaları asgari ücret artışı ile birlikte 905 TL olmuştur lütfen kurallara uyalım. Biz idare olarak yanlış parklardan gelecek kaynağı hiç hesaba katmıyoruz, vatandaşımızın yanlış park yapmamasını ve hiç ceza kesmemeyi inanın tercih ediyoruz. Bu noktadan hareketle lütfen kurallara uyarak sizler ceza ödemekten bizler ve zabıtalarımız da bu ekonomik şartlarda kestiğimiz yüksek cezalar için üzülmekten kurtulalım. “Başkanın haberi var” Özellikle hafta sonları yapılan izinsiz tadilat ve inşaatlara zabıtalarımız gidince Başkanın haberi var denilerek mühür ve para cezasından kurtulmaya çalışan arkadaşlarımız var. Ben sözlü izin vermem, İmar konusunda tek yetkili İmar Bölümümüzdür bunu tüm çalışanlarımız bilmektedir. Bu sebeple eskiden kalma alışkanlıklardan kurtulup, tüm tadilat işleri için gerekli izinleri almanın sizleri hem cezadan hem de mühürlenmekten koruyacağını söylemek isterim. Kaçak su kullanımı ile mücadele. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız mücadele ciddi sonuçlar vermeye başlamıştır. Geçen yılın ayni ayına göre bu yıl hem faturalandırmada hem de tahsilatta yüzde 25’in üzerinde artış kaydedilmiştir. Özellikle sitelerde havuz ve ortak kullanımlarda hala kaçak su kullanımları olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu konuda da denetimlerimizi yoğunlaştırdığımızın bilinmesini istiyoruz. Geçen ay itibarı ile aldığımız su için yaklaşık 4.5 milyon TL ödeme yaparken, faturalandırdığımızın suyun rakamı 5.5 Milyon TL olmuştur. Teoride 1 milyon artı yapılmış gibi gözükse de emek ve malzeme ücretleri su bedeline eklenince, Su bacağında belediyemizin az da olsa hala zarar ettiğini söylemeliyiz. Bu konudaki 7 aylık mücadelenin sonunda belediyemiz aylık yaklaşık 1.6 milyon TL gelir artışı sağlamıştır. Kaçak Su kullanımını istediğimiz seviyeye düşürdüğümüz zaman bugünkü değerlerle aylık yaklaşık 3 milyon TL gelir artışı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Bunun anlamı da daha fazla hizmet daha fazla yeni projeleridir. Sizlerden hiçbir şey saklamayacağımızın sözünü seçimlerde vermiştik. Bu söze görev süremizce bağlı kalarak sizlerle belediyemizin tüm gelir ve giderlerini paylaşmaya devam edeceğiz çünkü: Biz Birlikte Girne’yiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:01
  • İhmalkarlık ve Tedbirsizlik Sonucu Yangına Sebep Olmak25 Temmuz 2023 Salı 12:16
  • Dükkan Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar 25 Temmuz 2023 Salı 12:14
  • Girne'de bularak hırsızlık24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00
  • Şenkul: Normalde almamız gereken devlet katkısının yarısını bile alamıyoruz24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:18
  • Lapta'da trafik kazası!24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:02
  • Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nden Girne Antik Liman projesi ile ilgili açıklama22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:49
  • Girne'den iki acı haber geldi. 20 Temmuz 2023 Perşembe 10:35
  • Lapta'da Ani ve Gayri Tabii Ölüm 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:20
  • “Şenkul sözünü tutmadı; sermaye halkın hakkını gasp etmeye devam ediyor”18 Temmuz 2023 Salı 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti