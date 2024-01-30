Şenkul: Yoğun yağışlar toprak kaymalarını da beraberinde getirdi

Şenkul, kurak dönemin ardından gelen yoğun yağışların toprak kaymalarını da beraberinde getirdiğini kaydetti. Şenkul, Doğanköy’den Ciklos’a çıkan eski yolun ciddi toprak kaymasına ve kaya düşmesine maruz kaldığını belirtti.

Ülke yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında… Bazı yollarda buzlanmalar meydana gelirken, birçok noktada da toprak kaymaları yaşanıyor.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne- Lefkoşa yolunda buzlanma sebebi ile birkaç saatlik kapama olduğunu hatırlatarak, “Elimizdeki meteoroloji verileri bugün öğlene doğru yağmurun şiddetini daha çok artıracağını göstermektedir” dedi.

Şenkul, kurak dönemin ardından gelen yoğun yağışların doğal olarak toprak kaymalarını da beraberinde getirdiğini kaydederek, “Bu noktada kaçış yolu diye isimlendirdiğimiz Boğazyolu Caddesi an itibarı ile güvenli şekilde trafiğe hizmet vermekle beraber güvenlik amaçlı bir zabıta ekibimiz gün boyu yol üzerinde gözlem yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Doğanköy’den Ciklos’a çıkan eski yolun ciddi toprak kaymasına ve kaya düşmesine maruz kaldığını belirten Şenkul, “Birazdan o bölgede ekiplerimiz ile birlikte çalışmaya başlıyoruz ancak bugün itibarı ile yolun açılıp açılmayacağını sizlere gün içinde duyuracağız” diye konuştu.

Şenkul, kentin çeşitli noktalarında yoğun yağışın yumuşattığı toprak zemine ek gelen rüzgar ile birlikte birçok ağacın kökünden söküldüğünü ifade ederek, “Ekiplerimiz tespitlerini yapıp birçoğunun gerekli işlemini yapmıştır” açıklamasında bulundu.

Girne Belediyesi’nin bölgedeki tüm kurumlar ile temas halinde olduğunu dile getiren Şenkul, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Olası sorun ve yardım taleplerinizi Alo 185 üzerinden bize bildirebilirsiniz.

Panik yapmayı gerektirecek bir durum olmamakla beraber beklenen yüksek yağış için tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyoruz.

Ülkemiz için çok gerekli olan bu yağışların zararsız bir şekilde berekete dönüşmesini diliyorum.”