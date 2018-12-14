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Şeyma Subaşı: “Allah içimi biliyor”

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Medya patronu Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz haftalarda evliliklerini anlaşmalı bir şekilde sonlandıran Şeyma Subaşı, tatil için gittiği ABD'den döner dönmez soluğu Bebek'te açtığı mekanda aldı.
Şeyma Subaşı: “Allah içimi biliyor”

Makyajsız ve yorgun haliyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, kafeye girerken bir toplantı için geldiğini ve hemen eve döneceğini belirtti. Kısa süre çalışanlarıyla toplantı yapan Subaşı, mekan çıkışında basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

ŞEYMA SUBAŞI: “ALLAH İÇİMİ BİLİYOR”

Çıkışta muhabirlerin “Boşandıktan sonra hedef tahtasında siz oldunuz ve birçok haber çıktı hakkınızda. Neler söyleyeceksiniz?” şeklindeki soruya Şeyma Subaşı, “Evet öyle oldu ama boş verin kötü olan ben olayım. Allah içimi biliyor, gerisi benim için önemli değil” yanıtını verdi. Bir dergiye verdiği röportajda “Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim” sözleri ile ilgili olarak ise Subaşı “Kendimi nasıl durduracağımı bilmiyorum gerçekten. Hayat enerjim çok yüksek. İnsanları iyi şekilde yönlendirdiğimi ve yükselttiğimi düşünüyorum. Onları aşağıya doğru çekmiyorum” dedi.

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