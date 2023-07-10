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Sezonun İlk Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı

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Sezonun İlk Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı
Sezonun İlk Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2023 plaj tenis turnuvası 1. ayağı Kocareis de tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen 20 Temmuz Restorant (Ahmet Kızılkılıç anısına) sezonun ilk plaj tenis turnuvası 8-9 Temmuz tarihleri arasında Kocareis plajında gerçekleştirildi. Şampiyon melekler takım anısını yaşatmak adına “Melekler takımı unutmayacağız” pankartı turnuva boyunca yer aldı.

20 Temmuz Restorant (Ahmet Kızılkılınç Anısı'na) ana sponsorluğunda Gazimağusa'da Kocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası 13 + çift kadınlar 9, 13 + çift erkekler 15, 13 + karışık çiftler 14, yeni başlayanlar 20 olmak üzere dört kategoride toplam 58 sporcu mücadele etti.  

Sponsorlar Destek Oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yanı sıra birçok sponsorlar da organizasyona katkı koyarak destek oluyor. KKTF ile GMB Tenisi Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun ilk turnuvasına ana sponsor 20 Temmuz Restoran dışında Meysu, Ersal Gümrükleme ve Taşımacılık, Address Estate, Barış Bobinaj, Raşit Cafer Taksi, MND Muhasebe, Zeki Basri Estate sponsor olarak ciddi katkı koyarak destek oldu.

Şampiyonlar Belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen plaj tenis turnuvası Kocareis plajında 2 gün boyunca zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen maçlarda izleyicilere keyifli anlar yaşatılırken, kategorilerde oynanan final karşılaşmalar sonunda şampiyonlar belli oldu.  

Plaj Tenis Turnuvasında + 13 Çift kadınlarda Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu, +13 çift erkeklerde Mustafa Zorba-Barış Örek, +13 karışık çiftler Melin Önkaya-Yarkın Kuloğlu, yeni başlayanlarda ise Diana Manashıkana-Ali Küçüker birinci oldu.

Ödüllendirme

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde 20 Temmuz Restorant (Ahmet Kızılkılıç anısına) ana sponsorluğunda Gazimağusa'da Kocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası final karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde kupa, plaket ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon başkanı Hasan Gazioğlu, plaj tenis sorumlusu Çağakan Kansu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasapoğlu, yönetim üyesi Ender Sıcakyüz, Kocaresi sahibi, Cemile Kocareis tarafından verildi.  

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen 20 Temmuz Restorant (Ahmet Kızılkılıç anısına) sezonun ilk plaj tenis turnuvasında dereceye girenler şöyle oluştu.

+ 13 Çift Kadınlar

1. Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu

2. Ecem Açıkel-İzlem Civisilli

+ 13 Çift Erkekler

1. Mustafa Zorba-Barış Örek

2. Sehan Şeyh-Marios Nicolaides

+13 Karışık Çiftler

1. Melin Önkaya-Yarkın Kuloğlu

2. Melis Mevlit-Yusuf

Yeni Başlayanlar

1. Diana Manashıkana-Ali Küçker

2. Arda Aşina-Berke Zeki

 

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