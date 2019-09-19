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Şilluris: “AB söylemlerini eyleme dökmeli”

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Slovenya’yı ziyaret etmekte olan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, orada yaptığı temaslarda “AB’nin söylemlerini eyleme dökmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.
Şilluris: “AB söylemlerini eyleme dökmeli”

Alithia’nın haberine göre temasları çerçevesinde görüştüğü Başbakan Marjan Sarec’e Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini anlatan Şilluris “kendisine AB’nin aldığı önlemler konusundaki kısmî memnuniyetimizle birlikte bu önlemlerin çok ağır hızda alınmasından, Ukrayna örneğini vererek, dünyadaki başka örneklerle kıyaslandığında çok düşük ölçekte olduğundan duyduğumuz hayal kırıklığını ilettik” dedi.

Slovenya’nın “Doğu Akdeniz’deki ve kapalı Maraş’taki eylemler” konusundaki tutumu sorulan Şilluris “elbette Slovenya Kıbrıs’ın tezlerini prensip olarak destekliyor” dedi, şunları ekledi:

“Ancak  başka muhtemel baskıları görmezden gelmemeliyiz. Bu nedenle  özellikle Sayın Devlet Başkanı’na ve görüştüğüm diğer yetkililere  sonuç alıcı olabilmesi için söylemden eyleme geçmesi gereken destek konusunda bir hayal kırıklığımız olduğunu izah ettim”

Gazete Şilluris’in Slovenya Başbakanı Sarec dışında  Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Meclis Başkanı Degian Zidan ile de görüştüğünü haberine ekledi.

MAVRİDİS “TÜRKİYE DIŞ TEHDİT”

Öte yandan Fileleftheros Rum AP milletvekili Kostas Mavridis’in, AP’nin Salı günkü genel kurul toplantısında  AB üyesi ülkelerin demokratik prosedürlerine üçüncü ülkelerden yapılan dış müdahaleler konusunun  görüşülmesi vesilesiyle yazılı açıklama yaparak “Türkiye’den  ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da dış tehdit olduğu” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın “müdahalelerini dinî özgürlükler kisvesi altına gizleyerek, siyasi İslam aracılığıyla AB’ye yol göstermeye çalıştığını” öne süren Mavridis  Bulgaristan ve KKTC’yi “Erdoğan’ın sistematik İslami müdahalesinin  kurbanları” olarak gösterdi. Mavridis ayrıca “Avrupalı yetkililerin, siyasi doğruluk adına, konuyu gündeme getirmekten kaçınması üzücüdür” ifadesini kullandı.

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