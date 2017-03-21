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Şilluris Vatikan’a gitti

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Şilluris Vatikan’a gitti
Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in Vatikan’ı ziyaret ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre AB üye ülkelerin Meclis Başkanları toplantısına katılmak üzere Roma’ya giden Şilluris, buradaki temasları çerçevesinde dün Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Şilluris görüşmede Parolin’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. İki yetkili ayrıca kültürel mirasın korunması, Ortadoğu’daki durum, Vatikan ile Rum Meclisi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundu.

Şilluris Roma’da bulunduğu sürede İtalya Senatosu Başkanı Pietro Grasso ve Meclis Başkanı Laura Boldrini’yle de görüşecek.

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