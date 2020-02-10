Sinn Fein İrlanda’da sağın ‘zafer’ geleneğini bozdu, sandıktan 1. parti çıktı!

İrlanda’da erken genel seçim sonucunda İRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24.5’la sandıktan birinci parti olarak çıktı. Ancak bu zafer Sinn Fein’in tek başına hükümet kurması için yeterli değil.

İrlanda’da erken genel seçim sonucunda İRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24.5’la sandıktan birinci parti olarak çıktı. Ancak bu zafer Sinn Fein’in tek başına hükümet kurması için yeterli değil. Sinn Fein sağ partiler dışındaki partilerle koalisyon için görüşecek.

İrlan’da’da dün gerçekleşen erken genel seçim sonrasında sandıktan İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (İRA) siyasi kanadı Sinn Fein birinci parti olarak çıktı. Yüzde 24.5 oy alan Sinn Fein, İrlanda’da sandıktan sağ partilerin zaferle çıkma geleneğine de son vermiş oldu. Oy sayımının neredeyse tamamlandığı seçimlerde yüzde 24.5 oy olan Sinn Fein’i muhalefetteki merkez sağ parti Fianna Fail yüzde 22.2, başbakan Varadkar’ın partisi Fine Gael yüzde 20.9’, Yeşiller ise 7,4 oy oranı ile takip etti.

Sen Fein sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, tek başına hükümeti kuracak sandalye sayına sahip olamayacak. İrlanda'da uygulanan nispi seçim sistemine göre, 159 koltuklu parlamentoda Sinn Fein en yüksek koltuk sayısına ulaşamayabilir. Kaldı ki 39 seçim bölgesi bulunan İrlanda’da Sinn Fein 42 adayla seçime girmişti.

Sien Fein hükümeti kurmaya yetecek sandalye sayısına ulaşması halinde koalisyon için görüşmelere başlayacak. Sinn Fein koalisyon için sağ partilerle görüşmeyecek.

Kaynak: BBC Türkçe