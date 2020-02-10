  • BIST 120.822
  • Altın 303,710
  • Dolar 5,9985
  • Euro 6,5675
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Sinn Fein İrlanda’da sağın ‘zafer’ geleneğini bozdu, sandıktan 1. parti çıktı!

» »
İrlanda’da erken genel seçim sonucunda İRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24.5’la sandıktan birinci parti olarak çıktı. Ancak bu zafer Sinn Fein’in tek başına hükümet kurması için yeterli değil.
Sinn Fein İrlanda’da sağın ‘zafer’ geleneğini bozdu, sandıktan 1. parti çıktı!

İrlanda’da erken genel seçim sonucunda İRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24.5’la sandıktan birinci parti olarak çıktı. Ancak bu zafer Sinn Fein’in tek başına hükümet kurması için yeterli değil. Sinn Fein sağ partiler dışındaki partilerle koalisyon için görüşecek.

 

İrlan’da’da dün gerçekleşen erken genel seçim sonrasında sandıktan İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (İRA) siyasi kanadı Sinn Fein birinci parti olarak çıktı. Yüzde 24.5 oy alan Sinn Fein, İrlanda’da sandıktan sağ partilerin zaferle çıkma geleneğine de son vermiş oldu. Oy sayımının neredeyse tamamlandığı seçimlerde yüzde 24.5 oy olan Sinn Fein’i muhalefetteki merkez sağ parti Fianna Fail yüzde 22.2, başbakan Varadkar’ın partisi Fine Gael yüzde 20.9’, Yeşiller ise 7,4 oy oranı ile takip etti.

Sen Fein sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, tek başına hükümeti kuracak sandalye sayına sahip olamayacak. İrlanda'da uygulanan nispi seçim sistemine göre, 159 koltuklu parlamentoda Sinn Fein en yüksek koltuk sayısına ulaşamayabilir. Kaldı ki 39 seçim bölgesi bulunan İrlanda’da Sinn Fein 42 adayla seçime girmişti.

Sien Fein hükümeti kurmaya yetecek sandalye sayısına ulaşması halinde koalisyon için görüşmelere başlayacak. Sinn Fein koalisyon için sağ partilerle görüşmeyecek.

Kaynak: BBC Türkçe

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brexit: İngiltere bugün AB'den ayrıldığında değişecek ve değişmeyecek yedi şey31 Ocak 2020 Cuma 14:49
  • Brexit öncesi Britanya'dan ayrılma talepleri artıyor30 Ocak 2020 Perşembe 16:58
  • Özersay, Cambrıdge Üniversitesi’nde konferans verdi29 Ocak 2020 Çarşamba 20:43
  • Kraliçe, Brexit yasasına onay verdi23 Ocak 2020 Perşembe 18:27
  • Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı, Kraliçe'nin onayı bekleniyor23 Ocak 2020 Perşembe 10:29
  • Prens Harry: Kraliyet ailesindeki görevlerimizi bırakmaktan başka seçenek kalmamıştı20 Ocak 2020 Pazartesi 15:45
  • Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet unvanlarından vazgeçiyor19 Ocak 2020 Pazar 21:33
  • Kraliçe 2. Elizabeth'in Prens Harry açıklaması İngiliz basınında: 'Alışılmadık düzeyde kişisel bir mesaj'15 Ocak 2020 Çarşamba 10:42
  • Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet görevlerinden çekildi09 Ocak 2020 Perşembe 11:20
  • İngiltere'den ABD'ye destek: “Süleymani'nin öldürülmesi nefsi müdafaadır”05 Ocak 2020 Pazar 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti