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Şişede durduğu gibi durmadı: Lefkoşada bıçak konuştu!

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Şişede durduğu gibi durmadı: Lefkoşada bıçak konuştu!
Dün gece yaşanan olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı...

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre dün gece saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, V.A. (E-31), alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, aralarında geçen bir meseleden dolayı tartıştığı B.Ç.(E-32)’ye, tasarrufunda bulunan bıçağı salladığı bir sırada, olaya müdahale etmeye çalışan Ç.P.O.(E-21)’yu boyun kısmından hafif şekilde yaraladı.

Akabinde söz konusu şahısların olay sonrası kavga etmeye devam ettiği kaydedildi.  

Olaya karışan 3 kişi hakkında yasal işlem baştılmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. 

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