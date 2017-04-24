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Sivrisinekten bulaşıyor, dünyanın yarısını tehdit ediyor

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Sivrisinekten bulaşıyor, dünyanın yarısını tehdit ediyor
Sıtma hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Kiraz, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan sıtmanın dünyanın yarısını tehdit ettiğini belirtti ve hastalığın belirtilerini sıraladı.

Sıtmanın sivrisineklerin ısırması ile insandan insana bulaşan bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Kiraz, dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısının sıtma riski altında olduğunu dile getirdi. İnsanlarda sıtmaya neden olan dört parazit türü olduğunu belirten Dr. Mehmet Kiraz, Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en sık, PlasmaodiumVivax denilen sıtmanın hafif seyreden türünün görüldüğünü söyledi. Dr. Mehmet Kiraz, “Sıtma bir parazit hastalığıdır. Sivrisineklerin sokmasıyla insanlara bulaşır. Sivrisinek ısırığından sonra hastalığa bağlı ilk belirti genellikle 7-30 gün içinde ortaya çıkar. Baş ağrısı, yorgunluk hissi, halsizlik, iştahsızlık , kas ve eklem ağrıları ile başlayan hastalık belirtileri kusma, 40 dereceye kadar varan yüksek ateş, ishal, titreme nöbetleriyle devam eder. Sıtma tanı ve tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Önemli olan hızlı tanı konup, etkin tedavinin uygulanmasıdır. Sıtmadan şüphelenen kişi en kısa sürede bir sağlık merkezine başvurmalıdır. Uygun tedavi verildiğinde genellikle iyileşme ile sonuçlanan sıtma, tedavi edilmediğinde ise ciddi komplikasyonlar ve ölümle sonuçlanabilir” dedi.

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Her sivrisinek sokmasının sıtmaya yol açmayacağını belirten Özel Gaziantep Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Kiraz, yine de önlem almanın önemli olduğunu dile getirdi. Dr. Kiraz, insanların sıtma hastalığına yakalanmamak için alabileceği önlemleri şöyle sıraladı:

“Sivrisinek ısırıklarını önlemek için cilde sürülen sivrisinek kovucuları kullanılabilir. Kapı ve pencerelerin telle kapatılması, cibinlik kullanımı, doğal ortamlarda vücudu kapatacak kıyafetler tercih edilmesi, vücudun sivrisineğe maruz kalacak muhtemel yerlerine sinek kovucu uygulanması sivrisinek sokmalarına karşı alınacak önlemler arasındadır. Özellikle sıtma hastalığının sık görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişilerin mutlaka önceden bilgi alması ve sivrisinekten korunma tedbirlerinin yanı sıra koruyucu aşı ve ilaç kullanması önem arz etmektedir. Ayrıca bataklıkların kurutulması sivrisinek oluşumunun engellenmesi açısından önemlidir.”

Kiraz, “Gelişmiş ülkelerde alınan tedbirlerle sıtma görülme vakaları azalsa da yine de ciddi bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır ve hala dünyada sıtma hastalığı nedeniyle ölen kişilerin sayısı ciddi oranlardadır” uyarısında bulundu.

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