Skeet Güzelyurt Kupası Tamamlandı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Güzelyurt Kupası müsabakalarının 1.Etabı tamamlandı. 02-03 Ekim tarihlerinde Skeet branşı, Doğancı Poligonunda gerçekleşmiştir. Müsabaka Poligonu, işletmecisi olan Doğancı Avcılık Atıcılık Birliği tarafından çok iyi hazırlanmış ve atış alanlarında Olimpik standartlarda hizmet sağlanmıştır.

Atıcı sporcular iki gün süren Skeet müsabakasında tüm kategorilerde çok başarılı atışlar yapmıştır. Birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 puanlı sıralama atışlarından sonra Final atışları ile Kupa sporcu dereceleri belirlenmiştir. Veteran kategorisi sporcusu usta atıcı Taner ÖZBERKAN, 125 atışlık puanlama serilerinde elde ettiği 106 vuruş puanı ile yeni KKTC. Veteran Erkekler Rekoru sahibi olmuştur. Devam eden Kupa müsabakalarının Trap branşı ise 09-10 Ekim tarihlerinde Dr. Fazıl Küçük Poligonunda düzenlenecektir.

Müsabakalar, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC.Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edilmiştir.