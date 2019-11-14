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Slovakya Başbakanı’nın Güney Kıbrıs ziyareti ertelendi

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Slovakya Başbakanı’nın Güney Kıbrıs ziyareti ertelendi
Slovakya Başbakanı’nın Güney Kıbrıs ziyareti ertelendi

 Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini’nin, Slovakya’da gerçekleşen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bir kazadan ötürü apar topar ülkesine döndüğünden, Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’le bugün yapması planlanan görüşmesinin ertelendiği haber verildi.

Limasol’daki “Pattihio” tiyatrosundaki “Slovak Opera Gala” etkinliğinin de ertelendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a dün giden Slovakya Başbakanının da aynı gün ülkesine döndüğünü bildirdi

.
Gazete, bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ekledi.

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