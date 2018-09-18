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Slow Food Festivali'ne Komi Kebir'de katılıyor

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Slow Food Festivali'ne Komi Kebir'de katılıyor
Slow Food Festivali'ne Komi Kebir'de katılıyor

Slow Food International'in iki yılda bir düzenlediği Dünyanın en büyük Slow Food Festivali, Terra Madre SALONE DEL GUSTO bu yıl 20-24 Eylül tarihleri arasında Torino'da düzenleniyor.

Change For Food teması ile düzenlenecek olan festival de 160 ülkenin değişik geleneksel yemekleri, yerel Tohumları, sürdürülebilir yeşil enerji ve doğal yaşama yönelik bir dizi conferans ve sunumlar gerçekleştirilecek.

KKTC'yi bu yıl resmi davetli olarak katılacak olan Slow Food Komi Kebir Conivivium temsil edecek.

KKTC yi temsilen Torino'ya gidecek olan Slow Food Komi Kebir Conivivium Yöneticileri, cuma günü Slow Food Kurucusu Carlo Petrini ve Orta Avrupa sorumlusu Michele Rumiz ile resmi görüşmede bulunacaklar.

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