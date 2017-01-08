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Soğuk hava Avrupa’da can aldı! Ölü sayısı artıyor

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Soğuk hava Avrupa’da can aldı! Ölü sayısı artıyor
Avrupa genelinde de etkili olan soğuk hava can alıyor... Son gelen bilgilere göre, en az 23 kişi soğuk yüzünden hayatını kaybetti.

Polonya’da bazı bölgelerde hava eksi 27 derece… Etkili olan soğuklar yüzünden son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Almanya’nın güneydoğusunda bulunan Bavyera eyaletinde termometreler eksi 26 dereceyi gösterdi.

İtalya’da soğuk hava yüzünden 7, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 2, Bulgaristan’da da 2 kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar hava sıcaklıklarının düşmesinde “Alex” alçak basıncının etkili olduğunu belirtti. Sıcaklıkların gelecek günlerde artacağı belirtiliyor.

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