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Somali uyruklu7 kişinin, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edildi

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Somali uyruklu7 kişinin, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edildi
Altısı çocuk biri yetişkin olmak üzere, Somali uyruklu yedi kişinin dün KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edildi.

Somali uyruklu yedi kişinin, dün Güney Lefkoşa’ya bağlı “Akaki” (Akça)’de Rum polisi tarafından tespit edildiğini yazan Fileleftheros, şahısların, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunma niyetleri olduğunu söylediklerini iletti.

KKTC’DEN SİGARA VE TÜTÜN İDDİASI

Gazete başka bir haberinde ise, dün Limasol’da bir şahsın tasarrufunda, gümrüksüz ve vergilendirilmemiş 55 karton sigara ile 5 bin 700 gram tütün ele geçirildiğini, öte yandan bunların üzerinde sigaranın sağlığa zararlı olduğuna dair etiketin de olmadığını kaydetti.

Haberde, bunların KKTC’den getirildiğinin görüldüğü iddiasına da yer verildi.

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