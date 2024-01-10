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Son mahkeme dosyaları da açıldı: Epstein beş yüzden fazla soruyu cevapsız bırakmış

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Cinsel taciz ve reşit olmayan kızları istismardan suçlu bulunan ve seks ticareti suçalaması nedeniyle yargılanmayı beklerken intihar eden Jeffrey Epstein'la ilgili beşinci ve son mahkeme belgeleri yayınlandı.
Son mahkeme dosyaları da açıldı: Epstein beş yüzden fazla soruyu cevapsız bırakmış

1400 sayfalık mahkeme kayıtlar arasında Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in ifadeleri de yer alıyor.

Son belge, Epstein'ın ünlü kişilere şantaj yapıldığı iddiası da dahil olmak üzere avukatların sorularını yanıtlamayı yüzlerce kez reddettiğini gösteriyor.

Belgeler, seks ticareti mağduru Virginia Giuffre'nin açtığı dava kapsamında yayınlandı.

2015 yılında açılan dava 2017'de sonuçlandı. Epstein'ın genç kızları istismar etmesine yardım ettiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell kararı temyize götürdü.

Mahkeme kayıtları, Epstein'ın 2016 yılındaki yeminli ifadesinin bir metnini içeriyor. Bu ifadede Epstein, sessiz kalma hakkını beşyüzden fazla soru için kullandı.

Epstein, Prens Andrew gibi güçlü erkeklerle olduğu iddia edilen cinsel ilişkiler hakkında "ayrıntılı bir rapor" sunmasının söylenip söylenmediği, bunun "şantaj malzemesi" olarak kullanılmasının amaçlanıp amaçlanmadığı sorularına cevap vermedi.

Gislaine Maxwell Gislaine MaxwellChris Ison/AP

Hatta Epstein, Maxwell'i tanıyıp tanımadığı sorusunu bile cevaplamadı.

Giuffre, 2016 yılında verdiği yeminli ifadede, Prens Andrew ile bir cinsel ilişki için kendisine 10 bin ila 15 bin ABD doları arasında ödeme yapıldığını söyledi. 

Giuffre ayrıca herhangi bir "başkanla" cinsel ilişkiye zorlandığını reddetti, ancak "tanınmış bir başbakanla" seks yapmaya zorlandığını ileri sürdü.

Virginia Giuffre Virginia GiuffreThe AP.

Giuffre ayrıca, Amerikalı bilgisayar mühendisi Marvin Minsky ve Fransız modellik menejeri Jean-Luc Brunel'e 'satıldığını' da ileri sürdü.

Minsky, 2016'da hayatını kaybederken Brunel, 2022'de Paris hapishanesinde tecavüz ve seks ticareti suçlamalarından yargılanmayı beklerken intihar etti.

Epstein, 2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa teşvik etme suçunu kabul etmiş, 2019 yılında seks ticareti suçlamaları nedeniyle yargılanmayı beklerken intihar etmişti.

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