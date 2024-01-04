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SpaceX, Elon Musk'a 'şarlatan' diyen çalışanları işten kovdu

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Roket ve uydu üreticisi SpaceX, kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ı "şarlatan ve yüz karası" olarak nitelendiren bir mektubu yayınladıkları için sekiz çalışanını yasa dışı bir şekilde işten çıkarmakla suçlandı.
SpaceX, Elon Musk'a 'şarlatan' diyen çalışanları işten kovdu

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'ndan (NLRB) bölgesel bir yetkili, SpaceX'in federal iş kanunu kapsamındaki işçilerin bir araya gelip daha iyi çalışma koşullarını savunma haklarını ihlal ettiğini iddia eden bir şikayet yayınladı.

Haziran 2022'de SpaceX yöneticilerine gönderilen mektupta, Musk'ın 2020'den bu yana attığı ve bazıları cinsel açıdan müstehcen olan bir dizi tweet'e vurgu yapılıyordu.

Çalışanlar, Musk'ın açıklamalarının şirketin çeşitlilik ve işyerinde suiistimal politikalarıyla uyumlu olmadığını iddia etti ve SpaceX'i bunları kınamaya çağırdı.

Şikayet, SpaceX'i çalışanları mektupla ilgili sorgulamak, olaya karışan işçileri aşağılamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri tehdit etmekle suçluyor.

İşten atılan çalışanlardan biri olan Deborah Lawrence, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, SpaceX'in özellikle kadınlara yönelik tacizin hoş görüldüğü "zehirli bir kültüre" sahip olduğunu söyledi.

Lawrence "Yönetime açık mektubu kötü niyetle değil, şirketin misyonunu ve etrafımızdaki insanları önemsediğimiz için yazdık," dedi.

NLRB'nin baş danışmanı bir savcı gibi hareket ediyor ve davaları devlet başkanı tarafından atanan beş üyeli kurula getiriyor.

SpaceX anlaşmaya varmazsa dava bir idari yargıç tarafından görülecek. Mahkemenin kararına önce kurulda, sonra da federal temyiz mahkemesinde itiraz edilebiliyor. Duruşmanın 5 Mart'ta yapılması planlanıyor.

NLRB, işten çıkarmaların iş yasasını ihlal ettiğini tespit ederse, işçilerin işe geri alınmasını ve ücretlerinin geri ödenmesini emredebiliyor. 

SpaceX'in yasayı ihlal ettiği tespit edilirse, gelecekte kurul önünde açılacak davalarda daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir.

 

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