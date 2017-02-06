urvivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu

Survivor'da elemeye kim kaldı? sorusunun cevabı son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunuyla belli oldu. Survivor'da ünlüler ile gönüllüleri karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyunu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı ise Çılgın Sedat kazandı. Ünlüler takımında eleme konseyinde adı en çok yazılan Sabriye ile Sedat'ın isminin verdiği Adem elemeye kaldı. Veda konseyine kalan Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.