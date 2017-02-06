 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.475
  • Altın 144,501
  • Dolar 3,6734
  • Euro 3,9498
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAHalkın gücü, iktidarı yendi: Romanya hükümeti geri adım attı!

Survivor'da elemeye kim kaldı?

» »
Survivor'da elemeye kim kaldı?
urvivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu

Survivor'da elemeye kim kaldı? sorusunun cevabı son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunuyla belli oldu. Survivor'da ünlüler ile gönüllüleri karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyunu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı ise Çılgın Sedat kazandı. Ünlüler takımında eleme konseyinde adı en çok yazılan Sabriye ile Sedat'ın isminin verdiği Adem elemeye kaldı. Veda konseyine kalan Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şampiyon Şah-Mat25 Kasım 2016 Cuma 10:32
  • DAÜ, KKTC Üniversitelerini Spor Festivali’nde buluşturacak23 Kasım 2016 Çarşamba 16:14
  • Rugby maçında parmağı koptu22 Kasım 2016 Salı 20:50
  • MGA Takımı’nın Bisikletçisi Mustafa Katip Şampiyon oldu21 Kasım 2016 Pazartesi 14:05
  • Engelsizler Pendik deplasmanından üzgün döndü (67 – 60)21 Kasım 2016 Pazartesi 12:58
  • Yakın Doğu Koleji’nin 15 Kasım Yol Yarışlarındaki Büyük Başarısı21 Kasım 2016 Pazartesi 12:42
  • Bilardo Şampiyonasında Bekir'in dönüşü!18 Kasım 2016 Cuma 16:07
  • Yakın Doğu Üniversitesi Mersin Deplasmanında...13 Kasım 2016 Pazar 00:40
  • Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Moraller Yerinde (73 – 66)13 Kasım 2016 Pazar 00:38
  • Bilardoda Cumhuriyet Kupası heyecanı12 Kasım 2016 Cumartesi 12:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti