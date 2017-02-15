Survivor'da Sürpriz Değişiklik!

Survivor 2017' yarışmasında dokunulmazlık oyunlarının kritik önem taşıması sebebiyle önemli bir değişikliğe gidildi. Bundan sonra oyunlar üçüncü tura kaldığı zaman 3 değil 5 olan kazanacak.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2017'de bu haftadan itibaren uygulanacak yeniliği, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı açıkladı.

"3 DEĞİL, 5 OLAN KAZANACAK"

Ada konseyinde konuşan ünlü televizyoncu, "Oyunlarla ilgili bir yenilik var. Dokunulmazlık Oyunları çok kritik olduğu için bundan sonra üçüncü tura kaldığı zaman 3 değil, 5 olan kazanacak. Oyun eğer 1-1'e geldiyse, best-off mücadelesi 5'te bitecek" ifadelerini kullandı.