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Survivor'da Sürpriz Değişiklik!

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Survivor'da Sürpriz Değişiklik!
Survivor 2017' yarışmasında dokunulmazlık oyunlarının kritik önem taşıması sebebiyle önemli bir değişikliğe gidildi. Bundan sonra oyunlar üçüncü tura kaldığı zaman 3 değil 5 olan kazanacak.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2017'de bu haftadan itibaren uygulanacak yeniliği, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu  Acun Ilıcalı açıkladı.

"3 DEĞİL, 5 OLAN KAZANACAK"

Ada konseyinde konuşan ünlü televizyoncu, "Oyunlarla ilgili bir yenilik var. Dokunulmazlık Oyunları çok kritik olduğu için bundan sonra üçüncü tura kaldığı zaman 3 değil, 5 olan kazanacak. Oyun eğer 1-1'e geldiyse, best-off mücadelesi 5'te bitecek" ifadelerini kullandı.

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