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Taç giymeye hazırlanan Kral’ın tahtı sallantıda: Cumhuriyet sesleri yükseliyor

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İngiltere Kralı 3. Charles cumartesi günü taç giyme töreniyle resmen hükümdarlığını ilan edecek ama İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden gelen veriler monarşi karşıtı seslerin hızla yükseldiğini ortaya koyuyor.
Taç giymeye hazırlanan Kral’ın tahtı sallantıda: Cumhuriyet sesleri yükseliyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmen hükümdar olduğu İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı ülkelerde yapılan bir araştırma, halkın neredeyse yarısının monarşiyi istemediğini ve cumhuriyet ilan edilmesinden yana olduğunu gösterdi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin eski önde gelen isimlerinden Michael Anthony Ashcroft öncülüğünde düzenlenen araştırmaya göre, 6 Mayıs'ta görkemli bir törenle taç giyecek Kral Charles, hükümdarlığı döneminde yükselen cumhuriyetçilikle karşı karşıya kalacak.

Ankete göre İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı ülkelerin yarısı, yarın bir referandum yapılsa cumhuriyet ilanı için oy kullanacak. Bu ülkeler arasında Kanada ve Avustralya'nın bulunması dikkat çekiyor. Halkın çoğunluğunun monarşiye karşı çıktığı diğer Milletler Topluluğu ülkeleri arasında Bahamalar, Jamaika, Solomon Adaları ve Antigua Barbuda da yer alıyor.

Ankete katılan Avustralyalıların yüzde 42'si, Kanadalılarında yüzde 47'si monarşinin lağvedilmesi ve cumhuriyetin ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Milletler Topluluğu üyesi Yeni Zelanda, Belize, Papua Yeni Gine gibi ülkelerde de cumhuriyet yanlılarının sayısının hızla artması dikkat çekti.

‘MONARŞİNİN MALİYETİ AZALTILMALI’

Birçok katılımcı İngiliz kraliyet ailesinin hayatta kalmak için modernleşmesi gerektiğini ifade etti. Monarşinin maliyetinin de düşürülmesi gerektiğini savunan katılımcılar arasında İngiltere'ye yönelik “sömürgeci güç” algısının güçlü olduğu görüldü.

Öte yandan İngiltere içinde Kral'a ve monarşiye desteğin büyük ölçüde sürdüğü kaydedildi.

2. ELIZABETH’İN ÖLÜMÜ TAHTI SARSTI

Kanada'da birçok kişi monarşinin ırkçı ve sömürgeci bir kurum olduğu fikrini savundu. Neredeyse her ülkede katılımcıların çoğu “İdeal bir dünyada monarşi gibi bir kurum olmazdı” dedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eylül ayında hayata veda etmesi, Britanya'nın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun geleceğiyle ilgili tartışmaların fitilini ateşlemişti. Birçok yorumcu, 70 yıl tahtta kalan 2. Elizabeth’in ölümüyle monarşinin zayıflayacağı, taht değişikliğinin Avrupa Birliği’nden ayrılarak halihazırda önemli bir yön değişimine giden Britanya’da dengeleri sarsabileceği yorumunu yapmıştı.

Britanya'ya bağlı İrlanda ve İskoçya'da da uzun süredir gündemde olan bağımsızlık tartışmaları son dönemde yükselişe geçmiş durumda.

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