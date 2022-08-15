Taliban yönetiminde Afganistan: Babür Bahçeleri kadınlar ve erkekler için ikiye bölündü

Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreç içerisinde ülke, toplumsal ve ekonomik birçok değişime sahne oldu. Son olarak Başkent Kabil'in popüler yerlerinden Babür Bahçeleri, kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı kul

Afganistan, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından geçen bir yılda keskin bir dönüşüme sahne oldu.

Afganistan'daki sosyal hayattaki değişimin başkentteki Babür Bahçeleri'nde açıkça görüldü. 15 dönümlük bir alanı kaplayan park, Kabil'in en hareketli ve en popüler bahçelerindendi. Ancak tablo değişti. İçinde küçük bir çarşısı da bulunan park artık bomboş...

PARKI ERKEKLERİN VE KADINLARIN KULLANIMINA GÖRE 2'YE BÖLDÜ

Taliban yönetimi, Babür Bahçeleri'ni iki ay önce, bir kısmını sadece kadınlar ve çocuklar, diğer bölümünü de erkekler için olmak üzere ikiye böldü.

Ardından, parkın ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşandı.

Diğer taraftan, Taliban'ın iktidara gelişiyle ülkelerini terk edenler, bir yılı evlerinden ayrı geçirmek zorunda kaldı.

Afgan insan hakları aktivisti Mesude Kuhistani'nin ailesi İspanya'da yeni bir hayata başladı ama ailesi Afganistan'da kaldı.



Kuhistani, “İnsanlar yurt dışında yaşamanın cennet gibi olduğunu söylüyorlar ama yanılıyorlar. Dedikleri gibi değil. Kaderin, geleceğin olmadan nasıl hayatta kalabilirsin?” diye konuştu.

KADINLARA BASKI SÜREKLİ ARTIYOR

Ancak Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirdiğinden beri, özellikle kadınlara yönelik yasakları her geçen gün artırıyor.

Kadınlara yüzü kapatacak şekilde örtünme zorunluluğu getiren Taliban, kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okulları da kapatmıştı.



Ülkede kadınların yanlarında erkek akrabaları olmadan seyahat etmeleri de yasak.