Tanrıçanın sigara içerken görüntülendiği poster tepki çekti

Fotoğraf: Twitter

Kanada’da sinema eğtimine devam eden yönetmen Leena Manimekalai, ‘Kali’ adlı tanrıçayı anlattığı filmi ‘Kaali’nin posterini cumartesi günü Twitter’dan paylaştı. Tanrıçayı kendisi canlandıran Manimekalai’nin elinde sigara olması Hinduları kızdırdı.

Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı bunun inançlarına saygısızlık, hakaret olduğunu savundu. Daha ileri giderek yönetmen hakkında dava açılmasını, tutuklanmasını talep eden bile oldu.

Çok sayıda kullanıcı sadece Hinduların değil herkesin inancına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

BBC’ye konuşan Manimekalai, ‘filmde anlattığı tanrıçanın hümanizmin ve çeşitliliğin simgesi olduğunu’ belirterek, ”Bir şair ve yönetmen olarak kendi bağımsız bakış açımdan Kali’yi yansıttım, kendimi Toronto sokaklarında gezerken görüntüledim” dedi.

‘Tanrıçalar’ adlı belgeseli ülkesinde Mumbai, Almanya’da Münih Festivali’nde gösterilen Manimekalai, Hindistan’ın güneyindeki köylerde insanların sıklıkla ‘Kali’ kılığında gezip içki içip dans ettiğini anlatarak, ”Sanatçılar korku iklimi yaratılarak susturulamaz. Bizim daha güçlü olmamız, sesimizin daha yüksek çıkması lazım” dedi.

Başkent Yeni Delhi’de yaşayan bir avukat, öğrencisi olduğu Toronto Metropolitan Üniversitesi’nden çok kültürlülük hakkında proje üretmesi için seçilen 18 kişiden biri olan Manimekalai hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hindistan Halk Partisi’nin sözcüsü Vinit Goenka, tanrıçanın o şekilde yansıtılmasının dünyadaki çok sayıda Hindu’yu incittiğini belirterek Twitter’daki paylaşımın kaldırılmasını istedi.