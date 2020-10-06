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Tarım Bakanlığı duyurdu: “16.00’da baraja su verilecek”

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Tarım Bakanlığı’ndan ‘Su Temin Projesi’ kapsamında Türkiye’den KKTC’ye sağlanan su hakkında açıklama yapıldı. Boru hattındaki arızanın giderildiği belirtilen açıklamada suyun 16.00 itibariyle Geçitköy Barajı’na verileceği açıklandı.
Tarım Bakanlığı duyurdu: “16.00’da baraja su verilecek”

Tarım Bakanlığı’ndan ‘Su Temin Projesi’ kapsamında Türkiye’den KKTC’ye sağlanan su hakkında açıklama yapıldı. Boru hattındaki arızanın giderildiği belirtilen açıklamada suyun 16.00 itibariyle Geçitköy Barajı’na verileceği açıklandı.

KKTC Su Temin Projesi kapsamında, Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde 8 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen arıza, yoğun çalışmalar sonucu giderildi.

Çalışma kapsamında Taşucu’nda bir boru üretim fabrikası kurularak yedeklerle beraber her biri 500 metre uzunluğunda 10 adet yeni boru ve 1 adet 150 metrelik ek parça üretildi.

Açık denizde çalışan 6 adet donanımlı iş gemisi, 4 adet römorkör ve 4 adet hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi.

Su hattında meydana gelen arıza, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin koordinatörlüğünde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin gece gündüz demeden çalışmasıyla tamamlandı. Bu çalışmalar neticesinde, Torosların memba kalitesindeki suyu yeniden KKTC’ye akmaya başlayacak.

TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy Barajı’na giderek incelemede bulunacak. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise video konferans aracılığı ile bakanlara bağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme İşlemi

Saat     : 16.00 – 18.00

Yer      : Geçitköy Barajı, Girne /KKTC

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