Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz narenciye hasatını inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, en önemli ihraç ürünlerinden olan valensiya cinsi portakalın hasatı ile ilgili incelemelerde bulundu.

Narenciye paketleme ve sıkma tesislerini, kesim ekiplerini, narenciye sektörünün öncü kuruluşlarını, üretici ve ihracatçı birliklerini ziyaret eden Bakan Oğuz, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Oğuz, önceliğin sağlık olduğunu belirterek, sektörde yaşanmakta olan tüm zorluklara rağmen üretimin devam etmesinin önemine dikkat çekti, böylesine sıkıntılı ve riskli bir dönemde hasatın gerçekleşmesini sağlayan işçilere teşekkür etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle üçüncü ülkelere yapılan ihracatta piyasa daralması olduğunu, bunun da valensiya ürününün pazarlanmasında sıkıntı yaratmaya başladığını belirten Oğuz, bu konuda narenciye ihracat teşviklerinde bir dizi revize yapıldığını kaydetti.

Oğuz, narenciye ürününü değerlendirebilmek ve sektörün zarar görmesini önlemek için Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak Valensiya ürününün ihracatı konusunda düzenleme yapıldığını belirtti.