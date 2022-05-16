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Tatar, bu sabah Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

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Tatar, bu sabah Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.
Tatar, bu sabah Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşında dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın daha fazla hizmet beklediğini belirtti. 

Lefkoşa Kaymakamlığı’nın sunduğu hizmetlerin önemine değinen Tatar her zaman temas içinde olduğu Lefkoşa Kaymakamlığı’na, yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.  

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ise, kaymakamlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

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