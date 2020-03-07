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Tatar, “Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde yeri büyük"

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Tatar, “Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde yerinin büyük olduğunu” vurguladı.
Tatar, “Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde yeri büyük"

Tatar, “Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde yerinin büyük olduğunu” vurguladı.

Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk kadının bugün de kalkınma mücadelesi ile devleti yüceltme mücadelesinin yine en ön saflarında yer aldığını” ifade etti ve “ kadınlarımızın daha güzel günlere ulaşması için devlet olarak yapmamız gereken ne varsa yapmak durumundayız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Girne Acapulco Otel’de yer alan etkinlikte konuşan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Ülkedeki tüm büyük projelerin altında UBP’nin imzası olduğunu belirterek, kuruluşundan itibaren partiye emek veren herkese teşekkür etti.

Saner, kadınların Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde mücahitlerin yanında yer alığını, en sıkıntılı dönemlerde Kıbrıs Türk halkının varoluşu için emeğini ortaya koyduğunu da anlattı.

Saner, UBP’nin kadın konusunda şiddeti kabul edip bu konuda ilk çalıştayı gerçekleştiren parti olduğunda işaret ederek, şiddete uğrayan kadınlara destek çıkmak adında kadın panik butonunun hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Sağlık sorunları nedeniyle Sibel Tatar’ın konuşmasını kızı Canev Tatar okudu.

Tatar, ülkenin geçmişinde her zaman etkili olan, ülkeye sahip çıkan tüm kadınların, her zaman olduğu gibi ülkenin geleceği için hep birlikte çalışacağını söyledi.

Sözlerini yazar William Golding’den alıntı yaparak tamamlayan Tatar “Bence kadınlar erkeklerden daha üstün varlıklardır ve bu her zaman böyle olmuştur. Kadına ne verirsen onu yüceltir” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ise etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’ye sahip çıkma adına kadınların her alanda katkı koyduğunu söyleyerek kadınlara teşekkür etti.

Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde çok büyük fedakarlıklar yaptığını söyleyen Başbakan Tatar, Mücahide olarak yapılan özverileri selamladı.

Çocukların vatan sevgisini aşılayan kişilerin anneler olduğunu belirten Başbakan, “Kıbrıs Türk halkı olarak var olabilmek için hep birlikte çalışmamız, üretmemiz lazım. Maneviyatı, değerlerimizi, dünya görgümüzü ve elbette KKTC’de milli şuuru çocuklarımıza aktarmak çok önemli” dedi.

Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk kadının bugün de kalkınma mücadelesi ile devleti yüceltme mücadelesinin yine en ön saflarında yer aldığını” ifade etti ve “ kadınlarımızın daha güzel günlere ulaşması için devlet olarak yapmamız gereken ne varsa yapmak durumundayız” diye konuştu.

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