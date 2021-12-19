Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50. Yıl Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam düzenlenen Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50. Yıl etkinliğine katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, 50 yıl önce kurulan masa tenisi federasyonunun faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

“Her koşulda var olmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yetenekli gençlerin olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getirerek döviz krizinden dolayı yaşanan sıkıntılar olduğunu ancak her koşulda var olmaya devam edeceğimizi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine dünyanın uyguladığı haksız ambargolara her gittiği yerde dile getirdiğini söyleyerek Kıbrıs Türk gencinin ambargolara rağmen bayrağımızla yeteneğimizle insanlığımızla başarılarımızla bizi dünyada temsil ettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır”

“Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır. Devlet olarak, hükümet olarak, federasyon olarak, aile olarak bize düşen onlara bu imkanları sunmak, önlerini açmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; federasyon başkanı, federasyon yetkililerini, aileleri ve gençleri yürekten kutlayarak başarılar diledi.