  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50. Yıl Etkinliğine Katıldı

» »
Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50. Yıl Etkinliğine Katıldı
Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50. Yıl Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam düzenlenen Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50. Yıl etkinliğine katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, 50 yıl önce kurulan masa tenisi federasyonunun faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

“Her koşulda var olmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yetenekli gençlerin olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getirerek döviz krizinden dolayı yaşanan sıkıntılar olduğunu ancak her koşulda var olmaya devam edeceğimizi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine dünyanın uyguladığı haksız ambargolara her gittiği yerde dile getirdiğini söyleyerek Kıbrıs Türk gencinin ambargolara rağmen bayrağımızla yeteneğimizle insanlığımızla başarılarımızla bizi dünyada temsil ettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır”

“Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır. Devlet olarak, hükümet olarak, federasyon olarak, aile olarak  bize düşen onlara bu imkanları sunmak, önlerini açmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; federasyon başkanı, federasyon yetkililerini, aileleri ve gençleri yürekten kutlayarak başarılar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı07 Aralık 2021 Salı 18:04
  • Tenis Performans Tur-4 Ün Kazananlari Belli Oldu07 Aralık 2021 Salı 16:26
  • Oceanman Dünya Şampiyonası’nın final yarışında önemli derece05 Aralık 2021 Pazar 10:14
  • Tenis Performans Tur-4 Grup Maçları03 Aralık 2021 Cuma 20:51
  • KKTF 2021 KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası29 Kasım 2021 Pazartesi 18:30
  • Golf Federasyonu Takımı Silivri Klassis Takımına Karşı 28-5 Galip29 Kasım 2021 Pazartesi 16:38
  • Williams F1 takımı kurucusu Sir Frank Williams hayatını kaybetti28 Kasım 2021 Pazar 18:16
  • Antrenör ve sporcu psikolojisini anlamaya yönelik eğitim semineri düzenlendi24 Kasım 2021 Çarşamba 12:25
  • Milli Takıma Moral Yemeği22 Kasım 2021 Pazartesi 21:21
  • Serena Williams'tan Haber Alınamayan Çinli Tenisçi Peng'e Destek19 Kasım 2021 Cuma 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti