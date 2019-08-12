  • BIST 99.405
  • Altın 268,830
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tatar partilileri ile bayramlaştı

» »
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar bugün, Gazimağusa, Girne ve İskele’de  partilileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.
Tatar partilileri ile bayramlaştı

Başbakan Tatar, İskele'de yaptığı konuşmada, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ülkeye yaptığı temaslara ve buradaki açıklamalarına değinerek, yapılan açıklamaların Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serptiğini söyledi.

İskele’de bayramlaşmanın ardından BRT’ye konuşan Başbakan Ersin Tatar, partisinin her bayram geleneksel olarak partilileri ve vatandaşlarla bir araya geldiğini ve bayramlaştığını söyledi.

Geleneklere göre bayramlarda küskünlerin barıştığını ve dargınlıkların son bulduğunu kaydeden Tatar, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmasında TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ülkeye yaptığı ziyarete değinen Başbakan Tatar, şöyle dedi:

“Çok önemli Kıbrıs konusunda gelişmeler de olmuştur. Sayın Milli Savunma Bakanımız, sayın komutanlarımız genel kurmay başkanlarımız ve diğer kuvvet komutanlarımızla birlikte hep birlikte Erenköy direnişini anma törenine katıldık, bilahare önemli temaslar yaptılar ve dün Hala Sultan Camii’nde bayram namazından sonra adadan ayrıldılar ama yaptıkları açıklamalar gerçekten yüreğimize su serpmiştir, dolayısı ile Sayın Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs konusunda yaptıkları bu açıklamalar ile Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serpmiştir” dedi.

Başbakan Tatar, söz konusu ziyarette Türkiye’nin garantörlük haklarını sonuna kadar kullanacağının vurgulandığını ifade ederek, ziyarette ayrıca gerek Kıbrıs Türk halkının gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz de hak ve çıkarlarını korunması için kararlılığın da devam edileceğinin dile getirildiğini söyledi.

İskele bölgesinin son yıllarda öne çıktığını da kaydeden Başbakan Tatar, şu anda bir emirnamenin gündemde olduğunu anımsattı.

Başbakan Tatar, “Mimar arkadaşım Ersan Saner’in başkanlığındaki komite olayı yakından izliyor. Çünkü doğrudur bizde çevreye gerçekten bu değerli topraklara sahip çıkmak adına bazı hassasiyetleri korumak durumundayız ancak bu için de bir de ekonomik yönü vardır. O dengede bu işin en iyi şekilde yönetilmesi gerekir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” İskele’de de kutlandı01 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
  • Hafta Sonu Karpaz’da “Spot Caretta Festivali” yapılıyor01 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
  • Sennaroğlu’ndan Karpaz halkına destek açıklaması31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:08
  • Serdar Saydam vefat etti31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
  • “Bölgemizin geleceği için yürüyoruz31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:29
  • Karpazlılar sorunlarının çözümü için ziyamet’ten cumhuriyet meclisi’ne yürüyüş eylemi başlatacak29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
  • İskele Belediye Meclisi’nden ‘Nil Virüsü’ Özel Toplantısı29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:04
  • İskele'nin acı günü.. Selma Yorgancı vefat etti29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:29
  • İskele'deki kaza: 6 araç birbirine girdi 5 yaralı27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:41
  • SON DAKİKA.... İskele'de bir kaza daha! Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti