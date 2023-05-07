Tatar ve eşi Sibel Tatar 18. Kıbrıs İpek Kozası Günleri Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde düzenlenen 18. Kıbrıs İpek Kozası Günleri Festivali’nin açılışına katıldı.

Etkinlik, Bellapais Manastırı giriş alanında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, tarihi bir mekânda böylesine güzel bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinliğin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festivale Anavatan Türkiye ve yurt dışından gelen turistlerin de katılım gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta varlığı sürdürürken kültüre, geçmişten gelen geleneklere ve varlığın teminatı olan üretimin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Endüstri ve sanayinin gelişmesiyle ipek böceğini ihmal ettik, fakat artık ekonomik açıdan ülkemize katkı sağlayacak bir ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı olarak farklı projelerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Eşim Sibel Tatar’ın girişimleriyle şu anda ‘İpeğin Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu’ adı altında bir çalışma sürdürmekteyiz.

Yaptığımız çalışmaların ardından Akçay muhtarının da katkısıyla orada bir atölye kurularak ipek böceğinden hangi ürünlerin elde edilebileceğine dair çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmaların ada sathında yayılması da en büyük temennimizdir. Bu çalışmalar, gençliğe bir ışık tutmakta ve yol göstermektedir. Biz bu kültürümüzü canlandırmak ve yeniden doğuşunu seyretmek istiyoruz.

Ülkemizin en güzel ağaçlarından olan dut ağacına sahip çıkmalıyız. Farklı bölgelere dut ağacı fidanlarının ekilmesi, ipek böcekçiliğinin tekrar geliştirilmesi ve ekonomik hayata kazandırılması, ülkemize büyük katkı sağlayacak ayrıca KKTC’ye gelen turistler de doğamızı, kültürümüzü ve insanlarımızın marifetlerini görme imkânı bulacaktır.”