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TBB Heyeti, Başkan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

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Ülkemize gelerek bir dizi temaslarda bulunan Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti dün (12 Nisan) İskele Belediyesi’ni ziyaret ettiler.
TBB Heyeti, Başkan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

Ülkemize gelerek bir dizi temaslarda bulunan Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti dün (12 Nisan) İskele Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Burada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından karşılanan heyet, İskele Belediyesi Kültür Evi’ni de gezerek, Kültür Evi hakkında bilgi aldılar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki Türkiye Belediyeler Birliği heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne düzenledikleri çalışma ziyareti kapsamında, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu da ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundular. Heyete Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın yanı sıra Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım,  Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar eşlik etti.

 

TBB HEYETİ KÜLTÜR EVİ’Nİ GEZDİLER

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki Türkiye Belediyeler Birliği heyetine İskele Belediyesi Kültür Evi’ni de gezdiren Başkan Sadıkoğlu, Kültür Evi ile KKTC Tarihine ve kültürüne ışık tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

 

SADIKOĞLU: “ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ”

Heyet, Kültür Evi’nin ardından çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantı öncesinde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Anavatan Türkiye ile birlikte her zaman omuz omuza her zaman etle tırnak gibi olduklarını anımsatarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını da yine birlikte üstesinden geleceklerini ifade etti. Gönderilen aşılar sayesinde, ülke nüfusunun önemli bir bölümünün aşılandığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, TBB Heyetine başkanlık eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sundu.

Yaklaşık 12 yıldır belediyeciliğe gönül verdiğini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, doğup büyüdüğü yerde halka hizmet vermekten gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Sadıkoğlu ayrıca heyeti İskele’de, İskele Belediyesi için önemli bir yere sahip Kültür Evi’nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu da ifade etti.


GÜNGÖR: “KKTC’DE ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR EDİNDİK”

Ülkemize düzenlenen çalışma ziyareti kapsamında çeşitli görüşme ve inceleme gezileri yapan TBB heyetine başkanlık eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise konuşmasında3 günlük çalışma ziyareti için geldikleri KKTC’de çok güzel karşılandıklarını ifade etti. Türkiye’den selam ve sevgi getirdik diyen Güngör, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.  Uzun yıllar yerel yönetimler alanında çalıştığını ifade eden Güngör, bu vesileyle Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok güzel dostluklar edindiklerini söyledi.

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