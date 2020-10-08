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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz’in incisi Maraş, Ada’da barış ve refahın simgesi olacak

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs’ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan “Kapalı Maraş” bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu bildirdi.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz’in incisi Maraş, Ada’da barış ve refahın simgesi olacak

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs’ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan “Kapalı Maraş” bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kapalı Maraş’ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Doğu Akdeniz’in incisi Maraş’ın Ada’da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

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