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Tecavüz zanlısından şok eden ifadeler...

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Tecavüz zanlısından şok eden ifadeler...
Tecavüz zanlısından şok eden ifadeler...

Yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla aranan ve dün akşam yakalanan F.B. mahkemede suçunu itiraf etti. Bu sabah mahkemeye çıkarılan tecavüz zanlısının ifadesi adeta kan dondurdu.

Tecavüz zanlısı F.B. ifadesinde 12 yaşındaki yeğeninin kendi isteği ile kendisi ile birlikte olduğunu söyledi. Eylül – Ağustos 2019 ayları içerisinde de 12 kez birlikte olduklarını söyledi.

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Tecavüz Zanlısı F.B Bu sabah İskele'de mahkemeye çıkarıldı.

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