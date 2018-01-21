TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nin 8. kitap etkinlikleri haftası

İlk gün, karikatürist Serhan Gazioğlu, ortaokul lise öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirdi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün geleneksel olarak düzenlediği 8.

kitap etkinlikleri haftası bu yıl üç gün sürdü.



Serhan Gazioğlu, söyleşide, karikatür sanatını, Kıbrıs insanının karikatüre bakış açısını

anlattı ve son günlerde çıkan kitabı “ Ömer Dayı ve Bareyaları ”nı öğrencilere imzaladı.

Etkinliklerin sonuncusunda liseler münazara gerçekleştirdi. Münazarada ‘atomun

parçalanması insanlığa zarar getirdi, fayda sağladı’ konusu ele alındı. Üç gün boyunca Işık

kitabevi öğrencilere kitap satışı yaptı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ilkokul beşinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar, öğrencilerine

Türk ve dünya edebiyatından seçkin eserler okutturup, tahlil ettiriyor. ‘Kitap okuma

alışkanlığı’ kazandırma ve ülke sanatçılarıyla öğrencileri buluşturma, bölümün esas

hedefleri arasında yer alıyor.

(LHA)