TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nin 8. kitap etkinlikleri haftası

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün geleneksel olarak düzenlediği 8.
kitap etkinlikleri haftası bu yıl üç gün sürdü.
Serhan Gazioğlu, söyleşide, karikatür sanatını, Kıbrıs insanının karikatüre bakış açısını
anlattı ve son günlerde çıkan kitabı “ Ömer Dayı ve Bareyaları ”nı öğrencilere imzaladı.
Etkinliklerin sonuncusunda liseler münazara gerçekleştirdi. Münazarada ‘atomun
parçalanması insanlığa zarar getirdi, fayda sağladı’ konusu ele alındı. Üç gün boyunca Işık
kitabevi öğrencilere kitap satışı yaptı.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ilkokul beşinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar, öğrencilerine
Türk ve dünya edebiyatından seçkin eserler okutturup, tahlil ettiriyor. ‘Kitap okuma
alışkanlığı’ kazandırma ve ülke sanatçılarıyla öğrencileri buluşturma, bölümün esas
hedefleri arasında yer alıyor.
(LHA)
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