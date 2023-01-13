  • BIST 5.008,19
  • Altın 1146.597
  • Dolar 18.7827
  • Euro 20.3588
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıktı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıktı

12.01.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.B.I.(E-28) yanmakta olan şömine içerisine gerekli emniyet tedbirlerini almadan bidon içerisindeki benzini dökmeye çalıştığı esnada benzin bidonunun tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgah içeirsinde bulunan; koltuk takımı, televizyon ve ünitesi, klima, derin dondurucu, buzdolabı, bulaşık makinesi, adet mikrodalga, fırın, ocak, aspiratör, elektrikli kahve makinesi, tost makinesi, 2 adet alüminyum sürme kapı, mutfak dolapları, oturma odası ile mutfak odasının perdeleri yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı!05 Ocak 2023 Perşembe 13:24
  • Gazimağusa'da 58 yaşında vefat eden kişiye otopsi05 Ocak 2023 Perşembe 13:21
  • Uluçay Temiz Ada Grubu’nun etkinliğine katıldı05 Ocak 2023 Perşembe 12:45
  • Mağusa bölgesi elektrik kesintisi!05 Ocak 2023 Perşembe 09:57
  • Süleyman Uluçay kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı04 Ocak 2023 Çarşamba 18:31
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti03 Ocak 2023 Salı 15:32
  • T.C. Gazimağusa Başkonsolosluğu açılıyor01 Ocak 2023 Pazar 14:54
  • Talih kuşu Mağusa'da...01 Ocak 2023 Pazar 10:22
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu31 Aralık 2022 Cumartesi 10:53
  • Mağusa Gençlik Birliği’nden 2022 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama30 Aralık 2022 Cuma 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti