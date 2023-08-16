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Tekakpınar, Kırgızistan’da KKTC’yi temsil ediyor…

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Kültür Dairesi koordinasyonu ile Genç Müzik Sanatçısı Begüm Tekakpınar, Kırgızistan’da gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması’nda KKTC’yi temsil ediyor…
Tekakpınar, Kırgızistan’da KKTC’yi temsil ediyor…

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ile Genç Müzik Sanatçısı Begüm Tekakpınar Kırgızistan’da KKTC’yi temsil ediyor. Eğitimci Müzisyen Kürşat Tilki’nin kemanıyla eşlik edeceği Begüm Tekakpınar, Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bilgi Spor ve Gençlik Bakanlığı ile TÜRKSOY’un işbirliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması"na katılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarışma hakkında bilgi veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin ülkemiz sanatçılarının gerek ülke içinde, gerekse de uluslararası organizasyonlarda sanatlarını icra edebilmelerine imkan ve ortam yaratmak için çok çalıştığını vurguladı. Kültür Dairesi’nin girişimleriyle Kırgızistan’ın “3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması”nda KKTC’nin ilk kez temsil edileceğini bildiren Zaimağaoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na teşekkür ederek Genç Müzik Sanatçısı Begüm Tekakapınar’a başarılar diledi.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi koordinasyonu ve katkılarıyla KKTC’yi temsil edecek olan Begüm Tekakpınar’ın, yarışmada kendi bestelerinden iki şarkı seslendireceğini bildirdi. Kırgızistan’ın Çolpon-Ata şehrinde, 17-22 Ağutos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek Pop Müzik Festivali Yarışması’nda Begüm Tekakpınar’ın “Aramız Derya Deniz” ve “Are You Up Above?” isimli şarkılarını seslendireceği bilgisini veren Zaiağaoğlu, Tekakpınar’a Eğitimci Müzisyen Kürşat Tilki’nin de kemanıyla eşlik edeceğini ifade etti.

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